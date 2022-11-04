«الوطنية للإسكان» تطلق فعاليات متنوعة لمستفيدي ضاحية الجوهرة بجدة

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان فعاليات مختلفة بضاحية الجوهرة في مدينة جدة، أمس (الخميس) 3 نوفمبر 2022، تستمر 3 أيام لتعريف المستفيدين من ملاك الوحدات السكنية في مشروعات ضاحية الجوهرة، بالخدمات المتنوعة التي تقدمها الوطنية في ضواحي ومشاريع الشركة.

يأتي ذلك بعد اكتمال المرحلة الأولى من ضاحية الجوهرة، وبالتزامن مع البدء في تسليم المنتجات السكنية للمستفيدين.

وتشمل هذه الفعاليات عدد من المناطق المختلفة كالمنطقة التفاعلية، التي تشمل الفعاليات الترفيهية، والمنطقة الاستشارية التي سيتواجد بها منطقة للمطورين العقاريين، ومنطقة للاستشارات التصميمية، والخدمات الطبية، والمنطقة الخاصة بالعروض والخصومات التي ستشمل العديد من الشركات لتقديم الخصومات والعروض للزوار وساكني الضاحية.

وتبلغ مساحة ضاحية الجوهرة ما يقارب 2 مليون متر مربع، يتوفر بها نحو 7 آلاف وحدة سكنية تختلف من حيث المساحات والتصاميم، إذ تستوعب الضاحية أكثر من 33 ألف نسمة، كما تضم في مرافقها العديد من الحدائق والمنتزهات والمساحات الخضراء، والمساجد والجوامع والمرافق الأخرى.

ويتوفر في ضاحية الجوهرة العديد من المرافق التجارية والترفيهية، التي تساعد في تعزيز النمط الصحي لحياة الأسرة، تحقيقاً لجودة الحياة، وإيجاد البيئة المناسبة لتمكين سكان الضاحية من ممارسة كافة النشاطات.

وعملت الشركة الوطنية للإسكان في ضاحية الجوهرة العديد من المشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص، إذ تحتوي على 4 مشاريع ضمن الضاحية وهي (فينان، الجوهرة رزيدنس، بوفارديا سيتي، بيلار)، ومشروع يجري العمل على إطلاقه تحت مسمى (بوفارديا سيتي2)، والتي وفرت من خلالها الوطنية الخيارات المختلفة والتي تتناسب مع اختيارات المستفيدين، تحقيقاً لجودة الحياة.

وتعتبر الشركة الوطنية للإسكان أكبر مطور عقاري في المملكة العربية السعودية، وتوفر من خلال مشاريعها مجتمعات حيوية بجودة حياة وفق المعايير العالمية كبناء مجتمعات سكنية ذكية والاستفادة من تقنيات البناء الحديثة، وتلبي الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وتدعم وتمكن المطورين العقاريين لرفع قدراتهم الفنية والإدارية، للارتقاء بصناعة التطوير العقاري في المملكة وتنمية الاقتصاد السعودي، وخدمةً لمواطني المملكة العربية السعودية.

يذكر أن الوطنية للإسكان عملت على إطلاق مشاريع جديدة في مدينة جدة وهي مجتمع السدن الذي يقع في جنوب جدة، حيث تتخطى مساحته 4 ملايين متر مربع والذي توفر من خلاله أكثر من 4500 وحدة سكنية.

كما أن الوطنية تعمل على مشروع أرض البحيرات في شمال جدة، الذي تتجاوز مساحته 3.8 مليون متر مربع، والذي يحوي أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية بالإضافة إلى أكثر من 55 ألف متر مربع من المرافق والمسطحات الخضراء.

وجلُّ ذلك يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الشركة الوطنية للإسكان، والتي تواكب بها رؤية المملكة 2030، وتحقق مستهدفاتها، وتوفر من خلال هذه المشروعات المنتجات السكنية المتوائمة مع الأسر السعودية ومتطلباتها.