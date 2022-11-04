استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، مدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري، الذي سلّمه تقريراً عن أعمال القطاع في محافظات المنطقة.وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره وتقديره لرجال الأمن بشرطة المنطقة؛ نظير جهودهم في حفظ الأمن وحماية الممتلكات وتعقّب المخالفين.واستمع أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح عن محتوى التقرير الذي يتضمن دراسة مسحية وإحصاءات عن القضايا الجنائية والجهود الأمنية المبذولة، وتنفيذ الأحكام والإجراءات التطويرية المُنفذة.كما تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة التقرير السنوي لأعمال جوازات المنطقة، الذي سلّمه مديرها العميد حمد الخالدي.واستمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن فحوى التقرير الذي يحوي أعمال وخدمات الجوازات بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، ومن أبرزها خدمة الرسائل والطلبات التي يتم من خلالها خدمة المستفيدين تقنياً دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.