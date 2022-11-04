أكد رئيس اللجنة البرلمانية للدول العربية في البرلمان الاتحادي الألماني الدكتور كريستوف بلوس أهمية الأدوار التي تقوم بها المملكة في المنطقة والعالم أجمع في مختلف المجالات؛ كونها محوراً مهماً في المجالات السياسية والاقتصادية، والمجالات المتعلقة بالطاقة، واستخدامات الطاقة النظيفة، مشيداً بتعامل المملكة مع كل التحديات والصعوبات التي تواجهها والجهود التي تقوم بها.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - الألمانية، في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة هزاع القحطاني بمقر المجلس، مع وفد برلماني ألماني برئاسة الدكتور بلوس وعدد من أعضاء البرلمان الألماني الذين يزورون المملكة حالياً.وتطلع القحطاني إلى أن تُساهم هذه اللقاءات في تعزيز وتنمية العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الألماني؛ لتحقيق مصالح البلدين المشتركة.وأشاد أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - الألمانية خلال اللقاء بما تقوم به المملكة على الصعيد الإنساني، وحرصها على مكافحة الإرهاب والتطرف، ودعم الجهود السلمية في العالم كافة، والجهد الكبير الذي تقوم به من أجل استقرار أسواق الطاقة العالمية.