عقدَ وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اجتماعاً اليوم (الخميس) "عبر الاتصال المرئي" مع وزير الطاقة والثروة المعدنية في جمهورية إندونيسيا الشقيقة عارفين تصريف.وأكَّدَ الوزيران في الاجتماع، أهميةَ العلاقات الأخوية التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية إندونيسيا في جميع المجالات، منوهين، بأن المملكة شريكٌ موثوقٌ به، ومصدِّرٌ رئيسٌ لإمدادات البترول الخام والمنتجات البترولية المكرَّرة إلى إندونيسيا.كما أكدَ الوزيران أهميةَ تعزيز العلاقات بين البلدين في قطاع الطاقة، ومن ذلك العمل المُشترك لاستغلال الفرص الاستثمارية في مجالات التكرير، والمواد البتروكيميائية، والكهرباء، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى جهود رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، ورفع الوعي والمعرفة بنهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته وتطبيقاته.