المركز الطبي الأوروبي یوجه الدعوة لرجال الصحافة والإعلام لزیارة تفقدیة لمقر المركز

وجه المركز الطبي الأوروبي الدعوة لعدد من المسؤولین وكبار الشخصیات من الأطباء ورجال الصحافة والإعلام للقیام بجولة تفقدیة لمقر المركز الطبي الأوروبي للاطلاع على إنجازات المركز وما یضمه من أحدث الأجھزة الطبیة باعتباره أحدث المجمعات الطبیة التي یتم تشییدھا في جدة لتتبنى مفاھیم الرعایة الصحیة المبنیة على القیمة مع تحسین النتائج المستمر.

كما وجه المركز الدعوة لعدد من المرضى الذین منّ الله علیھم بالشفاء على أیدي أطباء المركز الذي یضم مجموعة من كبار الأطباء أصحاب الخبرات العالمیة في مجالات متعددة مثل جراحة العمود الفقري وجراحة العظام والمفاصل وإصابات الملاعب، وطب الأعصاب، والقلب، وطب العائلة.

ویعتمد المركز الأوروبي الطبي مبادئ الرعایة الصحیة القائمة على القیمة ویركز على التحسین المستمر لتجربة المریض من خلال متابعة وتحلیل البیانات انطلاقا من قیمنا الأساسیة التي تقوم على التمیز في تقدیم الخدمات لإرضاء المریض عبر خدمة صحیة محورھا الإنسان.

ویركز ھذا النظام على تطبیب عن بعد مثلا، حیث تلعب التكنولوجیا دورا مھما في دعم تحقیق رؤیة الصحة الرقمیة وتنفیذ ھذه الإستراتیجیة الفعالة في تھیئة الظروف المناسبة لتوصیل النظام البیئي لبرنامج الصحة الرقمیة.

وفي ھذا الإطار، یقدم المركز رعایة متمیزة من خلال أفضل الكفاءات الطبیة المؤھلة وتوفیر أحدث التقنیات المتقدمة للمرضى من جمیع الأعمار الذین یعانون من حالات تتعلق بآلام المفاصل والجھاز العضلي الھیكلي.

كما یركز القسم على علاج الإصابات الریاضیة وإجراء العملیات من خلال جراحة المنظار وذلك بكفاءة واحتراف عالمي یسمح للریاضیین بعد إصابتھم إن كانت في الكتف أم في الركب على سبیل المثال أن یعودوا بشكل سریع لممارسة الریاضة.

ویعد المركز الأوروبي الطبي مركزا متكاملا یوفر في مكان واحد قسما للأشعة، المختبر، العلاج طبیعي، وكذلك العیادات بكافة التخصصات المختلفة وقسما للطوارئ، حیث یقوم كل قسم من الأقسام على إجراء جمیع الفحوصات السریریة اللازمة كما یتم تقدیم الخدمات بأعلى المعاییر الدولیة التي نضمن فیھا حصول كل مریض على خطة علاجیة شخصیة متكاملة حسب الحالة من قبل الفریق الطبي للوصول لأفضل النتائج الممكنة.

وقد حرص المركز الطبي الأوروبي على استقطاب مجموعة من كبار الأطباء السعودیین للعمل ضمن الكادر الطبي للمركز في إطار تبادل الخبرات وتوطین الخدمات الطبیة التي تشھد تقدما ملموسا في السعودیة، حیث برع الأطباء السعودیون في مجال اختصاصھم بتوفیر أعلى المعاییر العالمیة بتقدیم خدمات صحیة ھدفھا و محورھا الإنسان.