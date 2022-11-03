قالت «الصحة» إن الأعراض التي تظهر على المصاب في الإنفلونزا الموسمية تتمثل في رجفة، وتعرق، وارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38 درجة، وألم العضلات، وصداع، والتهاب الحلق، وسعال مستمر، وجفاف، وسيلان الأنف.

وأوضحت الوزارة في إنفو جرافيك نشرته عبر حسابها في منصة «عش بصحة» أن هذا المرض يسبب عدداً من المضاعفات من أهمها، التهاب الرئتين، التهاب الشعب الهوائية، التهاب الأذن، تسمم الدم، والوفاة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بلبس الكمامة، التي تعد من أهم طرق الوقاية من المرض، إضافة إلى تجنب لمس العين أو الفم مباشرة، وضرورة الحصول على اللقاح، والحرص على نظافة المكان، إلى جانب غسل اليدين جيداً، واستخدام المناديل عند العطاس والسعال.

وكانت الصحة أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار «اللحظة اللي ما تتمناها»، وتستهدف الفئات الأكثر تأثراً بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدةً أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر، وأثبت فعاليته لسنين طويلة في جميع دول العالم.