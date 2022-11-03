أطلق رجل الأعمال بندر بن مقبل اليابسي مبادرة تتمثل في مسابقة ثقافية وطنية شهرية بنموذج متطور وحديث لدعم جود الإسكان، وبجوائز تقدر بأكثر من مليوني ريال. حيث أوضح صاحب الفكرة والداعم لهذه المبادرة بندر اليابسي لـ«عكاظ» أن هذه المبادرة تهدف لتعزيز قيم الانتماء الوطني والاعتزاز بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ضوء رؤية المملكة 2030، إضافة لتعزيز المشاركة المجتمعية، مشيراً إلى أن هذه المسابقة الموجهة للمواطنين والمقيمين انطلقت مطلع سبتمبر الماضي وتستمر لمدة عام بواقع جائزة شهرية مقدارها 100 ألف ريال يتوج منها الفائز بـ 50 ألفا، فيما الـ 50 ألفا الأخرى تقدم لجود الإسكان لدعم الأسر الأشد حاجة. أما الجائزة الكبرى البالغة مليون ريال فيتم السحب عليها بنهاية المسابقة في الأول من سبتمبر العام القادم 2023.

يذكر أن المسابقة التي تدور أسئلتها حول مفاهيم ومستهدفات رؤية المملكة 2030 تتمثل في طرح سؤال في كل شهر ويتم المشاركة فيها من خلال حساب «بندر مقبل اليابسي» في تويتر bandr_alyabsi، وحساب فايز المالكي fayez_malki، وتتم عملية السحب إلكترونياً بمشاهدة المشاركين، عبر حساب فايز المالكي، على السناب شات وللمشاركة في جائزة الجمهور زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة عبر الرابط التالي: https://aljomhooraward.com/home.