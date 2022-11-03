نظم فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع شركة كدانة للتنمية والتطوير، إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أمس، جولة على عدد من ممثلي المنظمات الدولية والمندوبين الدائمين لدى منظمة التعاون الإسلامي ورؤساء البعثات القنصلية المعتمدين بمنطقة مكة المكرمة.

وشملت الجولة زيارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، حيث اطلعوا على مراحل حياكة ثوب الكعبة المشرفة وما يضمه من أجهزة حديثة ومتطورة، ومعرض الوحي بجبل ثور، الذي يحكي تاريخ مكة المكرمة منذ عهد إبراهيم عليه السلام إلى بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، كما تم عرض مجسمات ثلاثية الأبعاد تمثل مكة المكرمة والكعبة المشرفة ومجسم لغار حراء يحاكيه كما في الطبيعة.

واطلعوا على مقر شركة كدانة بمشعر منى والمشاريع التطويرية التي تقوم بتنفيذها، بعد ذلك تجولوا في المشاعر المقدسة شاهدوا خلالها المشاريع التي نفذتها وتنفذها المملكة في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أدائهم المناسك، إلى جانب زيارة متحف برج الساعة الذي يتكون من أربعة طوابق: (الكون، والشمس والقمر، والوقت، وطابق الساعة)، إضافة إلى الشرفة التي تتيح للزوار إطلالة بانورامية على المسجد الحرام، كما تم زيارة مصنع زمزم، والقيام بجولة للتعريف بالطريقة الآلية لتعبئة مياه زمزم.

وفي نهاية الجولة، التي رافقهم خلالها مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن بن حمد الحملي وعدد من مسؤولي الوزارة، أعرب رؤساء البعثات عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما تقدمه المملكة من خدمات جليلة لضيوف الرحمن، منوهين بما تقدمه وزارة الخارجية من برامج للسلك الدبلوماسي المعتمدة لدى المملكة من خلال تعريفهم واطلاعهم بما تقوم به حكومة المملكة من جهود وخدمات مستمرة لخدمة ضيوف الرحمن وتنفيذ مشاريع ضخمة للتسهيل على قاصدي بيت الله الحرام لأداء المناسك بكل يسر وسهولة.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة من المبادرات والزيارات التي تنظمها وزارة الخارجية لرؤساء البعثات الدبلوماسية لدى المملكة للتعرف على تاريخ وحضارة الوطن والخدمات التي تقدمها المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- لقاصدي بيت الله الحرام.