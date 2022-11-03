استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، في مكتبه بمقر السفارة أمس، سفير كمبوديا لدى القاهرة أوك سارون.وهنأ السفير نقلي خلال الاستقبال، السفير سارون بمناسبة تعيينه سفيراً لبلده في القاهرة، متمنياً له التوفيق والنجاح.وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.