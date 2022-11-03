بحث وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أمس، مع وزير الشؤون الداخلية وزير القانون في جمهورية سنغافورة كاسيفيسو اناثان شانموجام، سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين.وشهد الاجتماع؛ الذي تم خلال استقبال وزير الداخلية لنظيره السنغافوري في الرياض، حضور نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية، فيما حضره من الجانب السنغافوري سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونج شاو مينج، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.