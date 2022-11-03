زار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أمس، أمانة محافظة جدة بمقر بلدية أبحر، اطلع خلالها على المشاريع القائمة والمنجزة، وتفقّد ميدانياً مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر، بحضور محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي. والتقى خلال الزيارة أمين جدة صالح بن علي التركي وقيادات الأمانة ورؤساء البلديات الفرعية، وشاهد عرضاً عن المشاريع الجاري تنفيذها والتي تقدر تكلفتها الإجمالية بـ3.5 مليار ريال، وتشمل 16 مشروعاً لتصريف مياه الأمطار، 16 مشروعاً للطرق، 6 مشاريع للأنسنة، ومشروع تطوير الواجهة البحرية، 6 مشاريع للمباني والمرافق، و4 مشاريع إنارة، و13 مشروعاً لتقنية ونظم المعلومات والتخطيط، 7 مشاريع لتحسين المشهد الحضري، فيما بلغت المشاريع المنجزة 38 مشروعاً بقيمة إجمالية قدرت بـ1.307.811.119 شملت تطوير حديقة الأمير ماجد، وجسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع صاري، وتنفيذ نفق تقاطع طريق المدينة مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، و8 مشاريع لتصريف مياه الأمطار في المرحلة الأولى ومحددطة الرفق بنفق السلام، وميدان الكرة الأرضية - نفق تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الأندلس، والمناطق الحرجة القريبة من شبكات تصريف مياه الأمطار، ونفق تقاطع شارع الأمير ماجد مع شارع حراء. كما استمع الفيصل لشرح عن المشاريع الجاري تنفيذها، والبالغ عددها 69 مشروعاً تقدر تكلفتها بـ3 مليارات و500 مليون ريال، تشمل تصريف مياه الأمطار، الطرق، الأنسنة، الواجهات البحرية، المباني والمرافق، الإنارة، وتقنية ونظم المعلومات. واطلع الأمير خالد الفيصل على جهود الأمانة في جانب التعديات، حيث بلغت التعديات المزالة خلال الأعوام الـ5 الماضية نحو 33 مليون م2.