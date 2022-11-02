تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تقيم المديرية العامة للدفاع المدني المؤتمر العلمي للممارسات الذكية في التعامل مع حالات الطوارئ بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وجمعية الجغرافيا السعودية، خلال الفترة من 7-9 نوفمبر الحالي.

وستعقد خلال المؤتمر جلسات حوارية ومناقشة الأوراق العلمية التي تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة في إدارة حالات الطوارئ وتشجيع وتحفيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والأهلية وإلقاء الضوء على أفضل التجارب والممارسات في مواجهة حالات الطوارئ.

ويمكن للراغبين في حضور المؤتمر الذي سيعقد في فندق الإنتركونتيننتال بالرياض التسجيل الدخول على الرابط التالي:

https://scspe.998.gov.sa/ar/app/register