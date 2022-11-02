أوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية إجراءات تقديم الشكوى لأصحاب المتاجر الإلكترونية المسجلة علاماتها التجارية لدى الهيئة، في حال تم انتهاكها أو استخدامها من قبل الغير، دون ترخيص مسبق من مالك العلامة.

وبيّنت الهيئة من خلال حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني الخطوات المتبعة لتقديم الشكوى من خلال تعبئة البيانات المطلوبة ثم الرفع بها عن طريق موقع الهيئة الرسمي، وتعمل الهيئة على إنفاذ العلامات التجارية منذ نقل اختصاصها من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتاريخ 15/ 8/ 2021.

وتسعى الهيئة لمواصلة حملاتها التفتيشية مع الجهات الشريكة لتعزيز الوعي بأهمية احترام الحقوق والامتثال لأنظمة الملكية الفكرية ذات العلاقة، ما يساهم في دعم المبدعين والمبدعات في وطننا وبناء مجتمع واعٍ يحترم الملكية الفكرية.

وشددت «الملكية الفكرية» على أنها لن تتهاون في محاسبة المخالفين للأنظمة واللوائح في جميع المجالات التي تقوم الهيئة برعاية حقوقها، ولن تتغاضى عن تلك التجاوزات والمخالفات، وأهابت بالمواطنين والمقيمين بدعم جهود احترام حقوق الملكية الفكرية من خلال التواصل مع قنوات الهيئة الرسمية عبر تويتر SAIPKSA@ والبريد الإلكتروني Saip@Saip.gov.sa والرقم المباشر لخدمة العملاء 9200021421 والإبلاغ عن كل من يقوم بعمل يخالف أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمملكة.