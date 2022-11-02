أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم (الأربعاء)، صلاة الميت على والدة الأمير سعود بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز - رحمها الله - ، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.وأدى الصلاة مع أمير الرياض المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والافتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير فهد بن مساعد بن بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز ( ابن الفقيدة ) , وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين، وجمع من المواطنين.