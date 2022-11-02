أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز اهتمامه الشخصي بتشجيع الاستثمارات بالمنطقة وتلبية الاحتياجات التنموية، وعدم ادخار أي جهد في سبيل استكمال المشاريع الاستثمارية وتهيئتها للزائرين والمقيمين من مختلف فئات المجتمع لتتم الاستفادة مما تقدمه من خدمات سياحية وترفيهية وتجارية. وثمن خلال استقباله على (طاولة الإنجاز) أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط الدور الكبير الذي تقدمه أمانة المنطقة من خلال متابعة وإنجاز المشاريع وطرح المشاريع الاستثمارية، واطلع أمير منطقة الباحة على عدد من المشاريع الاستثمارية البلدية داخل مدينة الباحة وفي المحافظات.

وقدم السواط عرضاً مفصلاً عن المشاريع الاستثمارية البلدية المنجزة في العام الماضي، وكذلك المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها والجاري طرحها، والتي تسير وفق الخطط والبرامج الزمنية الموضوعة لها، مبيناً أن المشاريع الاستثمارية المنفذة والجاري تنفيذها في المنطقة تشمل فنادق ومنتجعات سياحية وأسواقا ومطاعم ومقاهي ومدينة للمستودعات ومدينة لمواد البناء ومشاريع صحية وتعليمية ستخدم تنمية المنطقة وتحقق مزيداً من التنوع الاقتصادي الذي سيعمل كقاعدة لرفع جاهزية البنية التحتية والخدمات والترفيه والسياحة والإيواء الفندقي بالمنطقة كونها وجهة سياحية رئيسية ضمن الوجهات الثماني في رؤية السعودية 2030، واستعرض خطة الأمانة للمشاريع الاستثمارية المستهدفة التي سيتم طرحها خلال الفترة القادمة والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات أمير المنطقة وبما يتوافق مع برامج الوزارة، حيث ستكون مشاريع تخدم جميع شرائح المجتمع وتلبية احتياجاتهم.

كما التقى الأمير حسام محافظ المخواة غلاب بن غالب أبو خشيم، الذي استعرض سير أعمال المحافظة التنموية والصحية والزراعية وسير العمل بالجهات الحكومية بالمحافظة والمشاريع والبرامج المنفذة.

وثمن أمير المنطقة الأعمال المنجزة في محافظة المخواة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود في مختلف إدارات المحافظة لما فيه خدمة المواطنين، في ظل دعم واهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله- إضافة إلى بحث الاستعدادات لموسم الربيع ومايرافقه من برامج ومبادرات نوعية تتوافق مع الإقبال الكبير الذي ينتظره القطاع التهامي خلال الفترة القادمة.