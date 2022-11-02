يستعد 500 مدرب وموظف بينهم 200 مدربة سعودية لتشغيل أكبر مدرسة لتعليم قيادة المركبات في المملكة التي تقع على مساحة تبلغ 200 ألف متر مربع، يجري تنفيذها في حي الراشدية في مكة المكرمة تحت إشراف الإدارة العامة للمرور.وأوضح المشرف على مدارس تعليم قيادة المركبات المهندس رامي يغمور، أن المدرسة سيتم تشغيلها بواسطة كادر سعودي 100%، يتضمن 500 مدرب وموظف بينهم 200 مدربة على تعليم القيادة بعد اكتمال طاقتها التشغيلية، مشيراً إلى أن المدرسة تهدف لإكساب المتدرب مهارات القيادة الوقائية الآمنة ورفع مستوى الوعي لدى السائقين بمخاطر الطريق، من خلال منهج تدريبي متقن ونظام تقييم يشمل العناصر النظرية والعملية المستوفية لمعايير السلامة المرورية والتدريب عليها، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من خدمات المدرسة لن يقل عن 8 آلاف مستفيد شهرياً.