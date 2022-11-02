شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس الفخري لوقف لغة القرآن الكريم الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، إعلان أسماء الفائزين في الموسم الأول لجائزته للغة القرآن الكريم، في مساراتها الأربعة المؤسسية والفردية والبالغ إجمالي قيمة جوائزها مليوني ريال مقدّمة منه، بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتورة هناء النعيم، وأعضاء مجلس الجائزة.وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين مؤسسات وأفراداً، مثمناً لهم أعمالهم الرامية لتعزيز هذه اللغة الخالدة، إيماناً بأهميتها، فهي لغة الإعجاز التي أنزل بها القرآن الكريم وتكامل بها البيان.