يدشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، الثلاثاء بعد القادم، النسخة الثانية من مهرجان الزيتون بالمنطقة، الذي تنظّمه الجمعية التعاونية للزيتون بالباحة، بمزرعة الزيتونة للسياحة الزراعية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني أن 25 مزارعاً و14 أسرة ريفية، يسهمون في عرض منتجاتهم، وإبراز وتسويق المخرج الزراعي الرئيسي لهذه الشجرة، لافتاً إلى أن من أهداف المهرجان تحفيز المواطنين لزراعة المزيد من أشجار الزيتون لما لها من فوائد اقتصادية، وصحية، وبيئية، وعدّ إقامة المهرجان عامل جذب لتسويق الفكرة ورفع كفاءة وطاقة الإنتاج، مؤكداً أن 5 كيانات سترفد المهرجان، المتضمن إلى جانب بيع الزيتون ومشتقاته، ورش عمل، وفعاليات ترفيهية، مشيراً إلى أن المهرجان يستمر لمدة خمسة أيام من الساعة 3 عصراً حتى 10 مساءً.

وثمن المهندس الزهراني دعم ورعاية أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري لجمعية الزيتون التعاونية، واهتمامه وحرصه الدائم على دعم المزارعين وترسيخ هوية المنطقة السياحية الزراعية.