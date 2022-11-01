أكدت الجوازات السعودية أنه لا يمكن سفر المواطن إلى دولة قطر بواسطة الهوية الوطنية، ويلزم السفر بواسطة وثيقة جواز السفر، مع الحصول على بطاقة «هيا» وتكون فعالة قبل السفر.

وأوضحت الجوازات في إجابة على الأسئلة الشائعة حول السفر لحضور فعاليات بطولة كأس العالم في قطر في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه بالنسبة إلى المواطن الخليجي فإن التعليمات تشترط الدخول إلى السعودية بوثيقة جواز السفر للراغبين بالسفر إلى دولة قطر، مع الحصول على بطاقة «هيا» وتكون فعالة قبل السفر.

وبينت أن المقيمين في السعودية الراغبين لحضور بطولة كأس العالم يلزمهم وجود تأشيرة خروج وعودة والحصول على بطاقة «هيا» وتكون فعالة قبل السفر، أما من قدم للمملكة بتأشيرة زيارة فبإمكانه السفر إلى دولة قطر ولكن يشترط أن تكون التأشيرة سارية، والحصول على بطاقة «هيا» وتكون فعالة قبل السفر.

وأشارت إلى أن من شروط السفر إلى قطر عبر منفذ سلوى وجود جواز سفر والحصول على بطاقة «هيا» وتكون فعالة قبل السفر، مع التقيد والالتزام بالتنظيم الخاص بدخول المركبات وفق الفئات المعلنة من الجانب القطري.

وأوضحت أنه يمكن لمن لديهم حالات إنسانية السفر عبر المنافذ الجوية فقط، بعد التقدم بالطلب للحصول على تصريح والموافقة عليه عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية القطرية.