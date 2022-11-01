استقبل ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين في مدينة العقبة الأردنية اليوم (الثلاثاء)، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.

ونقل وزير الحرس الوطني خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لجلالته ولحكومة وشعب الأردن الشقيق، فيما حمَّله جلالته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

واستُعرِضت خلال الاستقبال العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وعبر عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معرباً عن إعجابه بما شاهده في معرض «سوفكس 2022» المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية ومعدات العمليات الخاصة، الذي يقام في مدينة العقبة الأردنية.

حضر اللقاء رئيس الجهاز العسكري الفريق نايف بن ماجد بن سعود، وسفير خادم الحرمين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، والمدير العام لمكتب الوزير ناصر بن زيد آل مهنا.