أكدت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للفضاء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يأتي نظرا للأهمية الإستراتيجية لقطاع الفضاء، الذي يمثل الاقتصاد التريليوني العالمي القادم والمحرك الأساسي لتحفيز الابتكار وإلهام الأجيال القادمة.

ووفقا للهيئة، فإن المجلس الأعلى للفضاء برئاسة ولي العهد يضم في عضويته كلاً من: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله عامر السواحه (نائبا لرئيس المجلس)، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزير المالية محمد الجدعان، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، رئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية محمد بن سعود التميمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار عبدالله عامر السواحه، رئيس هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي.

وكشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أن المجلس سيضطلع بالعديد من الأدوار، منها: اعتماد السياسات والإستراتيجيات لبرامج الفضاء، الموافقة على الخطط السنوية ومراقبة تنفيذ الإستراتيجية، تحقيق التوافق مع مختلف القطاعات والاحتياجات الوطنية.

وحول ذلك، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله عامر السواحه إن «رئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للفضاء، هو رسالة واضحة على أهمية قطاع الفضاء كالاقتصاد التريليوني العالمي القادم، وخطوة مهمة لتحفيز الابتكار وإلهام الأجيال القادمة لوطننا الحبيب».

يذكر أن مجلس الوزراء قد قرر خلال الجلسة التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إنشاء مجلس باسم «المجلس الأعلى للفضاء» برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سملنا، وتعديل اسم «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» لتكون «هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية».