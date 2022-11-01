أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أن منطقة الباحة بيئة استثمارية جاذبة، بحكم الاعتدال المناخي، والثراء التاريخي، والتعدد الجغرافي، والتنوع الأحيائي، والقُرب المكاني، والبنية التحتية، والطبيعة الخلابة، والدعم اللوجستي، وتعاون وكرم المواطنين، وتفاعل الإدارات الخدمية بما تمليه تنمية المنطقة من واجب. وشدد الأمير حسام خلال اجتماعه اليوم بالرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار السياحي الدكتور فهد بن مشيط، بحضور أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، على ضرورة تسويق المنطقة استثمارياً، في ظل الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وشاهد أمير منطقة الباحة عرضاً عن مشاريع شركة الاستثمار السياحي بمتنزه الأمير مشاري بغابة خيره بمحافظة بني حسن، ومحتويات المشروع، الذي يضم مقر ضيافة ومتنزها وألعابا ترفيهية وفندقا على مساحة 21 ألف متر مربع، إضافة إلى نُزُل ريفي، ومنتجع فندقي جبلي على مساحة أرض 48 ألف متر مربع.