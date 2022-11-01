نفّذت أمانة منطقة عسير 21,444 جولة رقابية خلال الشهرين الماضيين، شملت نشاط بيع المواد الغذائية والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية؛ وأسفرت عن إغلاق 650 منشأة تجارية مخالفة، وضبط 9,615 مخالفة لمنشآت غير متقيدة بالاشتراطات البلدية والصحية والتعليمات. وأكد أمين المنطقة المهندس عبدالله الجالي، أن الفرق الميدانية بالأمانة، مستمرة في تكثيف جولاتها الرقابية على جميع المنشآت التجارية على مدار الساعة. مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة، وستطبق جميع العقوبات المنصوص عليها، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة من خلال مركز البلاغات الموحد 940.