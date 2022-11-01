رصدت «عكاظ» في جولة ميدانية، تعطّل مشروع منتجع رغدان السياحي في منطقة الباحة، وبقاء الموقع كما هو أرضاً جرداء، إذ لم تدوِّ فيه أصوات الآلات أو أزيز المكائن، ليبقى الوضع كما هو عليه رغم مرور أكثر من عام كامل على وضع حجر أساس المشروع من قبل أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود، وتحديدا في 28 صفر 1443.

ووفقا لما تم اعتماده قبل أكثر من عام، فمن المفترض أن يقام المنتجع على مساحة تتجاوز 50 ألف متر مربع وبتكاليف إنشائية تتجاوز 350 مليون ريال، وتم إبرام العقد وفق نموذج «أرض - فرصة - قرض» لمدة 50 عاماً بعوائد استثمارية تتجاوز 181 مليون ريال، وذلك وفقا لما كشفه أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط خلال تقديمه شرحا لأمير المنطقة عن المنتجع.

ويتكون مشروع منتجع رغدان من فندق بطاقة استيعابية 200 غرفة، ومركز سياحي وسوق شعبي لعرض منتجات منطقة الباحة من الفواكه والمنتجات التقليدية والتراثية، وقاعات متعددة للمؤتمرات والفعاليات، ومركز للأعمال ومنطقة استجمام وألعاب وأنشطة ترفيهية وجلسات للتنزه والشواء ومطاعم ومقاه محلية وعالمية، مفيدًا بأن مدة تنفيذ المشروع وتشغيله عامان ونصف تقريبًا؛ حيث ستقوم على إدارة وتشغيل المشروع شركات مؤهلة في المجال السياحي.