استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، يرافقه عددٌ من مسؤولي الوزارة ومديري التعليم بالمنطقة.وهنأ الفيصل، البنيان بمناسبة تعيينه وزيراً للتعليم، مشيراً إلى أن هذه البلاد خصّها الله باحتضان المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وميّز إنسانها بخاصية خدمة البقعتين المقدستين وقاصديهما، مبيناً أنه من هذا المنطلق يحمل الإنسان السعودي أمانة عظيمة، وعلى عاتقه تقديم رسالة سامية، ولأجل ذلك لا بد من أن يكون أنموذجاً يحتذى به.ونوه بالدور الكبير المناط بوزارة التعليم في تعزيز هذه المفاهيم، وتكريس جوانبها لدى أبناء هذه البلاد؛ ليكونوا قدوة في مختلف الجوانب.من جانبه، أوضح وزير التعليم، أن مشاريع التعليم في المنطقة تسير وفق الخطط الموضوعة لها، مؤكداً حرص الوزارة على استمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات في محافظة جدة التي تشهد تطوير الأحياء، مشيراً إلى أن الوزارة أكملت 35 مشروعاً تعليمياً، فيما يجري تنفيذ 36 مشروعاً آخر بإجمالي 71 مشروعاً.