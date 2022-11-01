أكدت المستشار السابق لوزير الحج فاتن إبراهيم محمد حسين، أن تمديد تأشيرة المعتمرين من ٣٠ يوماً إلى ٩٠ يوماً خطوة مهمة لتحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ باستضافة ٣٠ مليون معتمر وحاج. وقالت لـ«عكاظ»: إن برنامج خدمة ضيوف الرحمن صمم بناء على عناصر إستراتيجية وهي العمق العربي الإسلامي، ومحور ربط بين القارات، وقوة استثمارية رائدة، كما وضعت ثلاثة أهداف أساسية، وهي تيسير استضافة المزيد من الحجاج والمعتمرين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية وإثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، وأشارت إلى أن هذا القرار يحقق هذه الأهداف، فكثير من ضيوف الرحمن سيجدونها فرصة سانحة بعد أداء العمرة للاطلاع على التراث في مكة المكرمة والمدينة المنورة خصوصاً بعد تجهيز الكثير من المواقع التاريخية في المدينتين، ومنها ترميم غار حراء وغار ثور وفتح متحف الوحي، إذ يتيح المشروع للزوار الاطلاع على جناح خاص لقصة نزول الوحي عبر عرض تقني شيق وجذاب، بالإضافة إلى متحف كسوة الكعبة ومتحف الحرمين الشريفين، وفي المدينة المنورة متحف دار المدينة، ومعرض القرآن الكريم، ومعرض أسماء الله الحسنى، ومعرض المدينة التقني، والمساجد والمواقع التاريخية.وأضافت، أن القرار يمكن زيارة أجزاء أخرى من الوطن الغني بالتراث والثقافة والترفيه كسوق عكاظ في الطائف وما تتمتع به من أجواء جميلة وكذا زيارة أماكن تراث وحضارات متنوعة في العلا وبوابة الدرعية، كما تمكنهم من زيارة مواسم الوطن كما في موسمي جدة الرياض.