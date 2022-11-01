كشف مسؤول علاقات القطاع الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خالد بن تركي التركي، بأن نظام التأمينات الاجتماعية حدد 3 شروط لصرف معاش العجز غير المهني، فالمشترك يعتبر عاجزاً متى ما استحال عليه بسبب حالته الصحية أن يكسب أجراً يساوي على الأقل ثلث أجره السابق، وأن تستمر حالة العجز لديه مدة 6 أشهر أو أكثر، ويشترط لاستحقاق الصرف أن تحدث حالة العجز قبل بلوغ المشترك سن (60)، وأن يكون على رأس العمل الخاضع للنظام، وتتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهراً متصلة أو (18) شهراً متقطعة، وإذا حدث العجز والمشترك غير خاضع للنظام فإنه يستحق معاش التقاعد دون انتظار بلوغه سن (60) متى بلغت مدة اشتراكه الفعلية (120) شهراً فأكثر أو (60) شهراً بإضافة مدة اعتبارية، على أن يتم إثبات حالة العجز بمعرفة اللجان الطبية المختصة خلال (18) شهراً كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك.وأوضح التركي، خلال اللقاء الذي عقد مطلع الأسبوع الحالي في غرفة الشرقية، بأنه يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة الدخل التي اختارها إلى الشريحة الأعلى منها مباشرة فقط، كما يجوز له تعديل شريحة الدخل إلى أي شريحة أدنى، كما يجوز للمشترك أن يطلب إيقاف اشتراكه في النظام، حيث يسري الإيقاف اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي يرغب إيقاف اشتراكه منه أو من التاريخ الذي توقف فيه بالفعل عن دفع الاشتراك، مؤكداً بأن برنامج (ساند) وهو نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يهدف إلى رعاية العامل السعودي وأسرته أثناء فترة تعطله عن العمل، ويعمل النظام - وهو أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية - على سد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة لموظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم وذلك بتوفير مصدر دخل شهري للمتعطل وتقديم التدريب والمساعدة في البحث عن عمل.