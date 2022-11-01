شددت وزارة التعليم، على سرية أسئلة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي. وأكدت في القاعدة الثالثة عشرة من المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيدية للائحة تقويم الطالب، أنه يعد كل موظف، أو مستخدم، أو عامل اطلع بحكم عمله أو وكل إليه أمر من أمور الأسئلة مسؤولاً عن سريتها. وأشارت إلى أنه من الأمور التي تعد إخلالاً بسرية الأسئلة سرقة الاختبارات أو إجابتها النموذجية بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، وجمع بقايا أوراق الأسئلة للاستفادة منها بطريقة غير مشروعة كالمسودات أو القصاصات أو نحوها، وبيع الأسئلة أو شراؤها أو إفشاؤها بأي طريقة كانت، والتلميح إلى نوعية الأسئلة أو مواطنها ولو بصورة رمزية بأي وسيلة من الوسائل.في غضون ذلك، أكدت الوزارة، على كافة المدارس بمراحلها الثلاث للبنين والبنات، على ضرورة إعداد جدول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأحد القادم. وبينت أن إعداد الجدول يشمل المرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس والمرحلتين المتوسطة والثانوية (المواد التحريرية ومواد التقويم المستمر والمواد التي لها جانبان) وإدراجها في نظام نور الإلكتروني وإعلانها وتسليم نسخة للطلاب والطالبات قبل الاختبارات بوقت كاف.