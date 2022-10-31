أعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال عبدالمحسن بن شلهوب، عدم صحة ما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه، كاشفا أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية في ما يلي نصه:

أوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال عبدالمحسن بن شلهوب، أنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بتاريخ 2022/10/27 عن مباشرة الجهة المختصة في الوزارة إجراءات التحقق مما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه، فقد ثبت عدم صحة ذلك، حيث إن الإجراءات المتخذة لإيقاف راتبه تمت استنادا إلى قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (44) بتاريخ 1432/8/3 وذلك نتيجة تغيبه عن عمله من دون عذر لمدة 76 يوما منها شهران متواصلان، وتقديمه محررات طبية بمنحه إجازات مرضية ثبت عدم صحتها، كما اتضح من إجراءات التحقق إساءة استغلاله للسلطة النظامية خلال فترة تغيبه عن العمل في قضايا جارٍ استكمال إجراءات الاستدلال بشأنها.

وبناء على ما سبق، تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة لمخالفته نظام الجرائم المعلوماتية.

وقال العقيد طلال عبدالمحسن بن شلهوب إن وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد حرصها على الالتزام المهني لمنسوبيها كافة وفقا لأنظمة الخدمة العسكرية ولوائحها التنفيذية، التي تحدد مسؤولياتهم وواجباتهم وحقوقهم في أداء مهماتهم، كما تؤكد في الوقت ذاته التزام منسوبي القطاعات العسكرية بالأنظمة المرعية في السعودية والتعليمات المبلغة بخصوص كل ما يتعلق بالتظلم من الإجراءات التي تتخذ بحقهم.