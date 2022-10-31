أصدر وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان قرارًا بالتمديد لـ(14) مديراً لإدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة حتى تاريخ 1445/4/4هـ.

وشمل القرار التمديد لكل من:

يوسف عبداللطيف الملحم (إدارة التعليم بمحافظة المجمعة)، الدكتور إبراهيم عبدالله الحسن (إدارة التعليم بمحافظة شقراء)، إبراهيم محمد الجميل (إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق)، موسى محمد موسى (إدارة التعليم بمحافظة العلا)، محمد سليمان الفريح (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم)، خالد جائز الحربي (إدارة التعليم بمحافظة عنيزة)، سليمان إبراهيم الحسياني (إدارة التعليم بمحافظة المذنب)، الدكتور سامي غازي العتيبي (الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية)، الدكتور أحمد خضران العمري (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير)، عمر هجاد الغامدي (إدارة التعليم بمحافظة النماص)، أحمد يحيى العرفجي (إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع)، الدكتور منذر عبدالله البليهد (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل)، فهد صالح عقالا (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران)، الدكتور فايز علي الأسمري (إدارة التعليم بمحافظة شرورة).