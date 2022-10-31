بتوجيه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أعلنت جائزة الباحة للإبداع فتح باب التسجيل في دورتها الثامنة، للراغبين في المنافسة على جوائزها؛ عبر موقع الجائزة الإلكتروني.

وأوضح أمين عام الجائزة الأستاذ الدكتور منصور بن سعيد أبو رأس، أن أكثر من 40 إدارة، ونحو 50 ألف طالب وطالبة يتنافسون على نيل الجائرة، التي أتاحت التسجيل، لجميع من تنطبق عليهم معايير وضوابط الجائزة، مؤكداً أن الثاني من شهر جمادى الأولى آخر موعد للتسجيل، إذ سيتم غلق باب الترشح، للبدء في الفرز والتقييم.

ولفت أبو رأس إلى أن الجائزة في نسختها الثامنة تنطلق تحت مظلة جامعة الباحة، بإشراف ومتابعة رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، مضيفاً أن الأمانة العامة عقدت اجتماعاً موسعاً برؤساء فروع الجائزة، واللجنة العلمية، ورئيس لجنة الدعم التقني، لاعتماد الضوابط والشروط والمعايير والمؤشرات، وتحرير بعض مصطلحات التقييم، واعتماد وعرض البوابة الإلكترونية للجائزة، وإعداد النماذج اللازمة للجائزة، وبطاقات التحكيم، ومعالجة المفردات العلمية واللغوية لمضامين الشروط والمعايير والمؤشرات لكل فرع من فروع الجائزة، وتغذية موقع الجائزة الإلكتروني بما يلزم من أيقونات الفروع والروابط.

وأشار إلى أن الأمانة العامة تتابع مجريات التسجيل، وتذلل ما يعترض الراغبين من إشكالات آنية ومستقبلية وترصد بصفة يومية أعداد المسجلين وتطبع السجلات أولاً بأول.