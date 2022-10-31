في مبادرة تكريم رواد الصحافة والإعلام التي تبناها فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة المنورة، وتوجت بحفل تكريم من قبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بقاعة الأمير محمد بن عبدالعزيز بمقر الإمارة لأكثر من 60 إعلامياً وإعلامية من رواد الصحافة والإعلام المقروء والمسموع والمرئي بالمنطقة، ثمن إعلاميو المدينة تشريف ورعاية أمير المنطقة لحفل تكريمهم، وشكروا فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة، وعلى رأسهم مدير فرع الهيئة عماد الصاعدي على هذه اللفته الجميلة لمسيرتهم الإعلامية تحت شعار «سيرة عطرة وعطاء زاخر».

وقال سالم الأحمدي إن التكريم صفة من صفات الله تعالى، وقد انتهجها ولاة أمرنا من المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- ومن بعده أنجاله، حتى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقد كرم الملك عبدالعزيز من تميزوا في جميع المجالات السياسية والأدبية والعلمية والمشايخ والعلماء، وهاهو الآن حفيده الأمير فيصل بن سلمان يكرمنا في مقر الإمارة وهو شرف عظيم لجميع الإعلاميين بالمدينة المنورة، وقدم الأحمدي شكره لأمير المنطقة على هذا التكريم الذي ليس بغريب على ولاة هذا البلد الكريم، كما شكر عماد الصاعدي مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة.

وتحدث الدكتور محمد الذبياني قائلاً: تجمع رائع ولقاء ممتع ورعاية كريمة مع كلمة توجيهية من أمير منطقة المدينة، استشعر الإعلاميون من خلالها الحث على أمانة الكلمة وصدق الخبر وسلامة التوجه، فشكراً لكل من كان له جهد في ذلك التجمع، وفي مقدمتهم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة.

وقال كبير المذيعين بالإذاعة والتلفزيون بالمدينة سابقاً فاروق عبدالفتاح كابلي مما لاشك فيه أن رعاية أمير منطقه المدينة المنورة لحفل تكريم رواد الصحافة والإعلام بالمدينة المنورة له أكبر الأثر في نفوسنا جميعاً كإعلاميين سطعوا ولسنوات طويله في مجالي الإذاعة والتلفزيون والصحافة، فنحن نثمن هذه الرعاية الكريمة من الأمير فيصل بن سلمان، وأيضاً نشكر هيئة الصحفيين وعلى رأسها عماد منصور الصاعدي وفريق العمل معه وما قاموا به من جهد جبار في الإعداد الناجح لحفل التكريم الأول لتكريمنا برعاية كريمة من أمير المنطقة، حقيقة لقد سعدت بتكريمي ضمن نخبة كريمة من الزميلات والزملاء، وتضاعفت سعادتي برعاية أمير المنطقة، وأشكر الإخوة في هيئة الصحفيين بالمدينة على تنظيم هذه الاحتفالية والتي عنوانها الوفاء.

ومن جهته، قال الزميل عبدالهادي الصويان إن رعاية أمير منطقة المدينة المنورة لحفل تكريم الإعلاميين الذي نظمه فرع هيئة الصحفيين بالمدينة يعد تتويجاً لنا ولمسيرتنا الإعلامية، فتلك الرعاية من أمير المنطقة تأتي من حرصه على دعم الإعلام والإعلاميين في المدينة المنورة وما يوليه من اهتمام بالغ لهذا القطاع، وأضاف ما لمسناه من إشادة وتوجيهات أعطتنا دافعاً وتشجيعاً لبذل المزيد من الجهد لتقديم ما يليق بطيبة وساكنيها وزوارها.

وأكد حسن عبدالله الحجيلي بقوله: تشرفنا بتكريم الأمير فيصل بن سلمان لنا، وأتمنى أن نكون وفقنا في خدمة إعلامنا بالشكل المطلوب والظهور بصورة طيبة لما للإعلام من دور مهم في حياتنا، وبهذه المناسبة لا ننسى شكر هيئة الصحفيين بفرع المدينة المنورة وزملائنا السابقين ممن تعلمنا على أيديهم أصول العمل الإعلامي وأكملنا المسيرة، وتقدم أحمد الديحاني بالشكر الجزيل للأمير فيصل بن سلمان أن أتاح لنا فرصة الالتقاء به وأن نسمع منه ملاحظاته تجاه صحافة المنطقة وتاريخها والمطلوب منها، فله الشكر، ولمن أتاح لنا هذه الفرصة.