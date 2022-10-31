أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 327 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 278 حالة، ووفاة واحدة.

والإصابات الجديدة المعلنة اليوم تعد أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ أكثر من 3 أشهر (98 يوما) وتحديدا منذ 25 يوليو الماضي، حين تم رصد 366 إصابة جديدة آنذاك.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 822,459 حالة، من بينها 4604 حالات نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، 1537 منها في الرياض، و639 في جدة، و388 في المدينة المنورة، و209 في مكة المكرمة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 89 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 808,448 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9407 حالات وفاة.