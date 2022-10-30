بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، إثر حادث التدافع الذي وقع في مدينة سيؤول، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات.

وقال الملك في برقيته «علمنا بنبأ حادث التدافع الذي وقع في مدينة سيؤول، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل وألا تروا أي مكروه».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة، لرئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، إثر حادث التدافع الذي وقع في مدينة سيؤول، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد «بلغني نبأ حادث التدافع الذي وقع في مدينة سيؤول، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه».