تقدَّمت رابطة العالم الإسلامي بخالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية العراق، ولذوي ضحايا ومصابي حادثة انفجار الصهريج شرق العاصمة بغداد.

وأعرب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامن مع العراق وشعبه في هذا المُصاب المؤلم، سائلًا المولى القدير أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الشعب العراقي العزيز من كلِّ سوءٍ ومكروهٍ.