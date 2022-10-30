أدانت رابطة العالم الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالي بجمهورية الصومال.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة ندد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا العمل الإجرامي الغادر، الذي ينتهك كل القوانين والأعراف الدينية والإنسانية، مجددا التأكيدَ على موقف الرابطة والعالم الإسلامي بأسره، الرافضِ والمُدِينِ للتطرُّف والعنف والإرهاب بكل أشكاله ومسبباته، ودعْمَ الرابطة لجهود مواجهة هذا الفكر والحدِّ من الجرائم الوحشية المتولدة عنه.

وشدَّد العيسى باسم رابطة العالم الإسلامي، ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، على التضامن الكامل مع الصومال العزيز في حربه ضدَّ الإرهاب، وضدَّ كل ما يهدد أمنه واستقراره، مُعرِبًا عن خالص التعازي لذوي الضحايا، ولحكومة الصومال وشعبه عامة، سائلًا الله تعالى أن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يردَّ كيد الإرهاب في نحره، ويقيَ الجميع شرّه.