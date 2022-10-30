دربت هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة تبوك خلال عامي 2021 و2022 أكثر من 2300 مستفيد ومستفيدة من «برنامج سفير الحياة» للإسعافات الأولية، من بينهم 185 مستفيدا ومستفيدة من قسم الشؤون الصحية المدرسية في إدارة تعليم المنطقة.

وقال مدير عام فرع الهيئة بمنطقة تبوك نواف مياح العنزي إن هذا البرنامج يهدف إلى التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي، والتعامل مع الحالات الإسعافية الشائعة وطرق إسعافها بالشكل الصحيح، والتدريب العملي على الدمى التدريبية، وكيفية الإبلاغ والتواصل مع عمليات الهيئة على الرقم (997) وأخذ التعليمات الطبية والإسعافية لحين وصول الفرق الطبية والإسعافية للموقع.

وأشاد العنزي بالتعاون القائم بين الهيئة و«تعليم تبوك»، كما دعا الجميع إلى عدم التردد، والمبادرة في التسجيل في برنامج «سفير الحياة» للإسعافات الأولية، وذلك عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني «منصة متأهب» للاستفادة من الدورات التي تقدمها الهيئة وذلك من خلال الرابط (https://mutaaheb.srca.org.sa).