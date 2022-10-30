أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 195 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 200 حالة، ووفاة واحدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 822,132 حالة، من بينها 4556 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1512 في الرياض، و640 في جدة، و385 في المدينة المنورة، و207 في مكة المكرمة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 87 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 808,170 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9406 حالات وفاة.