أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة السعودية واستنكارها الشديد للهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة التربية والتعليم العالي الصومالية.

وأكدت الوزارة وقوف السعودية التام مع جمهورية الصومال الشقيقة أمام كل الأعمال الإرهابية التي تهدد أمنها واستقرارها، وتطالب بضرورة تكاتف المجتمع الدولي لاجتثاث الإرهاب من جذوره.

وجددت السعودية رفضها التام لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب أينما كان، كما عبرت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب الصومال، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، والأمن والاستقرار للصومال وشعبها الشقيق.