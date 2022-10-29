وزّع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 550 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة جامشورو بإقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3850 فرداً.وتأتي هذه الجهود، ضمن أعمال الجسر البري الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدعم الشعب الباكستاني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عدداً من المدن والأقاليم.