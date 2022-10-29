أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية خدمة الاستضافة المجانية أثناء العبور «stopover» لاستكشاف أماكن الجذب السياحي والمعالم الفريدة لمدينة إسطنبول أمام المسافرين من السعودية أثناء فترة انتظارهم في مطار إسطنبول بين الرحلات. ويمكن للمسافرين من السعودية إلى الأمريكتين، أوروبا، شمال أفريقيا، جنوب أفريقيا، أوغندا، الكاميرون، الأردن، الجمهورية التركية لشمال قبرص وقطر الاستفادة من هذه الخدمة. خدمت «stopover» ستوفر لركاب الترانزيت لمدة طويلة لا تقل عن 20 ساعة إقامة لليلة واحدة في فندق أربع نجوم (للدرجة السياحية) وإقامة لليلتين في فندق خمس نجوم (لدرجة رجال الأعمال). وسيتمكن المسافرون من الحصول على تفاصيل الفندق الخاصة بهم بعد تلقي رسالة التأكيد الإلكترونية مع قسيمة الفندق، إذا كان المسافرون يرغبون في تمديد إقامتهم، يمكنهم الاستفادة من أسعار الفنادق التي تبدأ من 49 دولاراً أمريكياً في الليلة. ولتفعيل خدمة الاستضافة المجانية يجب على المسافرين حجز تزكرتهم ذهاباً وإياباً، بمدة ترانزيت لا تقل عن 20 ساعة يمكن للمسافرين الاستفادة من هذه الخدمة مرة واحدة فقط أثناء السفر من المملكة العربية السعودية أو العودة إليها. خدمة «stopover» لا تغطي التأشيرة السياحية التركية والتنقل بين الفندق والمطار. يتوجب على المسافرين أن يرسلو رسالة إلكترونية الى freehotelsaudiarabia@thy.com بطلبهم وإضافة تذكرتهم قبل الرحلة بـ72 ساعة. الخطوط الجوية التركية تصلكم بـ129 دولة حول العالم من المدينة المنورة، الرياض، جدة و دمام و تشغل 59 رحلة أسبوعياً.للمزيد من المعلومات يرجا زيارة www.turkishairlines.com/en-sa/flights/stopover/index.html أو الاتصال على (+966) 800 811 0478.