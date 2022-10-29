أعلن برنامج «مساند»، أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهادف إلى متابعة وتحسين قطاع العمالة المنزلية، استئناف الاستقدام من الفلبين ابتداء من تاريخ 7 نوفمبر 2022.

وأكد البرنامج أنه يمكن الآن تقديم طلب تأشيرة العمالة المنزلية من الفلبين من خلال حساب المستفيد لدى «مساند» في حال توافر ضوابط الاستقدام، كاشفا أنه سيتم تطبيق الحد الأعلى للتأشيرات في حال استئناف الاستقدام.

وشدد «مساند» على عدم إمكانية استرداد رسوم التأشيرة إذا تم استخدامها، ويمكن للمستفيد الاطلاع على حالة التأشيرة من خلال حسابه لدى «مساند» - التأشيرات - المزيد، وأفاد بأنه في حال الرغبة بإصدار التأشيرة البديلة يشترط أن يتم ترحيل العامل/العاملة خلال فترة التجربة المسموح بها نظاماً (90 يوماً من الوصول)، وأن تكون حالة الشخص للعامل/العاملة في نظام أبشر «خروج نهائي»، مع عدم تجاوز الحد الأعلى من التأشيرات المسموح به نظاماً.

يذكر أن برنامج «مساند» وفر خدمة «معروفة» لتمكين الراغبين من استقدام عاملة منزلية معروفة لديهم، وتعمل الخدمة على توفير الوقت المستغرق في عملية الاستقدام والبحث عن العاملة المناسبة، وتتميز الخدمة بمدة أقل من الاستقدام العادي، محددة بمدة أقصاها 90 يوما، كما تتيح الخدمة استقدام عاملة منزلية بتكلفة محددة ومنخفضة.