شددت وزارة الحج والعمرة، على المعتمرين القادمين من خارج السعودية، على ضرورة التأكد من إتمام المناسك والمغادرة قبل انتهاء فترة التأشيرة، مؤكدة أن البقاء بعد انتهاء مدة التأشيرة يعد مخالفاً للأنظمة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت تمديد مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة من 30 إلى 90 يوما، وللمعتمر خلال هذه المدة الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن السعودية خلال فترة إقامته.

كما أكدت الوزارة أنه يمكن للمعتمر الدخول والمغادرة من أي مطار دولي او إقليمي في السعودية، كما يجب التسجيل في تطبيق «نسك» وإصدار تصاريح العمرة، ويلزم وجود تأشيرة فعالة لدخول السعودية (سياحة، زيارة، عمرة).