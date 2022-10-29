أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1444/3/24 الموافق 2022/10/20 حتى 1444/4/1 الموافق 2022/10/26 عن ضبط 17,255 مخالفاً، منهم 9763 مخالفاً لنظام الإقامة، و4911 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2581 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 585 شخصاً، 48% منهم يمنيو الجنسية، و49% إثيوبيو الجنسية، و3% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 157 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 23 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحول من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 52,916 وافداً مخالفاً، منهم 48,782 رجلاً، و4134 امرأة، في حين تمت إحالة 42,113 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2312 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10,034 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.