كشف مركز خدمات الابتعاث التابع لوزارة التعليم، أنه بعد وصول المبتعث إلى بلد الابتعاث، فعليه التقدم بطلب ثلاث خدمات من نظام «سفير».

وأكد المركز أنه بعد وصول المبتعث لبلد الابتعاث، فعليه التقدم بطلب الخدمات التالية: مباشرة الدراسة ليتم فتح ملف للمبتعث في الملحقية الثقافية ليتمكن من الحصول على خدمات نظام «سفير»، إرفاق خطة دراسية، ضمان مالي تعليمي.

وشدد المركز على أنه بعد وصول المبتعث، يقوم بطلب «خدمة مباشرة الدراسة»، وذلك من قائمة «الراغبون بالدراسة» في نظام «سفير2»، وبعد ذلك الإقرار على الشروط والأحكام، ثم تعبئة كافة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة.

وأكد مركز خدمات الابتعاث أن متطلبات إصدار قرار الابتعاث، تتمثل في ما يلي: استمارة إصدار قرار الابتعاث، خطاب القبول الرسمي غير المشروط موضح فيه التخصص بشكل واضح وتاريخ بدء الدراسة واسم المؤسسة التعليمية، صورة جواز السفر للمرشح والمرافقين (جواز مستقل لكل فرد)، العنوان الوطني، صورة سجل الأسرة للمرشح/المرشحة المتزوجة، صورة شهادة المؤهل السابق وصورة معادلتها إذا كانت من خارج السعودية، صورة السجل الأكاديمي وخطاب تسجيل من الجامعة والتأشيرة الدراسية في حالة البدء في الدراسة، إرفاق الإجازة (إذا كان المرشح موظفا).