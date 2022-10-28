أعلن وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) والمتحدث باسم الهيئة أحمد الحسين، اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة في ما يتعلق بالأموال التي تورط مدير جامعة الملك عبدالعزيز باختلاسها، وذلك لمنع التصرف فيها، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية لاستعادتها إلى خزينة الدولة.

وقال الحسين خلال لقناة «العربية» اليوم (الجمعة)، إن المبالغ المختلسة تتجاوز 100 مليون ريال، وهناك مبالغ أخرى، إذ يتجاوز إجمالي هذه الأموال 500 مليون ريال تقريبا.

وشدد المتحدث باسم «نزاهة» على أهمية حماية المال العام من التعدي، مؤكدا أن كل من يتعدى على المال العام سيكون عرضة للمساءلة والعقاب.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمراً ملكياً أمس (الخميس) يقضي بإعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، من منصبه، وذلك بناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكابه لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية والاختلاس من أموال جامعة الملك عبدالعزيز وغسل الأموال والتزوير، فيما نص الأمر الملكي على أن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.