رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى معاني الوفاء وأصدق الولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة الذكرى الثامنة لتوليه مقاليد الحكم.وقال، في تصريح بهذه المناسبة الغالية: ذكرى البيعة الثامنة لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - التي يعدها جميع أبناء المملكة تاريخاً مميزاً، تختلط فيها مشاعر الفرح والسعادة والفخر، فرصة أن نستذكر فيها المنجزات والشواهد التي تمت في هذا العهد الزاهر، عهد البناء والتنمية والإنجازات.وأضاف: «لقد حققت المملكة في ظل هذا العهد الزاهر خطوات متسارعة نحو الريادة محلياً وإقليمياً وعالمياً وتعزيز مكانتها على كل المستويات والأصعدة من خلال حجم الإنجازات الكبيرة في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحققت بفضل الله ثم بجهود القيادة الحكيمة ووفق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030، التي أقرها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويشرف عليها ويرعاها بكل إخلاص وجدية وعمل دؤوب ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز».وسأل أمير منطقة تبوك في ختام تصريحه، الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين وولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها.