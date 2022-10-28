اهتم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بالثقافة والتاريخ في مرحلة مبكرة واستمر على رأس قائمة المبادرين بأفكاره وأطروحاته وخطواته الجادة باتجاه المحافظة على تراث المملكة العربية السعودية وإبرازه، وساهم الملك سلمان في دعم الكثير من الجوائز التاريخية والكراسي العلمية، فضلاً عن إشرافه على الكثير من المؤسسات الثقافية بشكل مباشر ودعم إنشاء الكثير من المتاحف والمكتبات والمعارض.وما زال المكون الثقافي لهذا الوطن ضمن أهم اهتمامات خادم الحرمين الشريفين، بالمحافظة عليه ودعم ورعاية كل احتفاء به. وتشكل العناصر الثقافية قسمات مهمة في فكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فهو يمنح الأبعاد الثقافية اهتماماً كبيراً على الرغم من مشاغله السياسية والاقتصادية وعمله على ترسيخ العلاقات الدبلوماسية والحضور السعودي في مختلف أرجاء العالم.