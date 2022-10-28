مشروعات فريدة انتظمت بالمملكة في العهد الميمون، مسترشدة ما للوطن من مقومات اقتصادية وثقافية بطابع سعودي أصيل، وتقف شاهدة على ذلك مشاريع تطوير العلا، بوابة الدرعية، مشروع القدية، مشروع أمالا، مدينة نيوم، مشروع البحر الأحمر، ومشروع ذا لاين، إلى جانب مشروعات أخرى وسط المدينة لعدد من المدن، إضافة إلى المدن الثقافية والترفيهية، وهي مشروعات إبداعية غير مكررة، وتصنع في مجملها بصمة تاريخية ثقافية اجتماعية، ومقومات سياحية كبرى في الوطن لتقدم خيارات متنوعة وفق مستهدفات الرؤية اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، وتسهم في تعزيز وحماية تاريخ التراث السعودي الحضاري، لتنعكس على جودة حياة المواطن.العلامتحف حي ووجهة عالمية للسياحةبرنامج للابتعاث الدوليمنتجع شرعان وحماية الطبيعةالصندوق العالمي لحماية النمر العربيمليون زائر بحلول عام 2035120 ملياراً مساهمة في الناتج المحلي38 ألف فرصة عملالدرعيةالحفاظ على الموقع التاريخي في حي الطريف5 فئات أصول تطويرية19 منتجعاً وفندقاً3000 غرفة فندقية5 متاحفالقديةوجهة عالمية بارزة للترفيه والرياضة والفنونقرية متعددة الاستخداماتمنطقة للحركة والتشويقمنطقة بيئيةمجمع للغولفأمالاوجهة سفر راقية وفائقة الفخامةمشروع تربل بايالساحلالجزيرة4155 مساحات خضراءصفر انبعاثات كربونية3000 مفتاح فندقي900 مسكننيومحلم جريء للابتكار في الأعمال والمعيشة والاستدامةتنمية للاقتصاد السعودي وتنويع مصادره380 ألف فرصة عمل180 ملياراً إسهام في الناتج المحلي100 % نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة450 كيلومتراً طول الساحلالبحريجري تطويره حول أحد كنوز الطبيعة الخفية في العالمعلى مساحة 28 ألف كلم2 من الأراضي والبحيراتأرخبيل يحتوي على أكثر من 90 جزيرةمنتجع عالمي المستوى واستغلال الثروات غير المستغلة200 كيلو من السواحل النقية75 % من الجزر محمية بيئياًمركز لإدارة المخلفات الصلبة