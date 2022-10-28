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«عكاظ» (جدة) okaz_online@
مشروعات فريدة انتظمت بالمملكة في العهد الميمون، مسترشدة ما للوطن من مقومات اقتصادية وثقافية بطابع سعودي أصيل، وتقف شاهدة على ذلك مشاريع تطوير العلا، بوابة الدرعية، مشروع القدية، مشروع أمالا، مدينة نيوم، مشروع البحر الأحمر، ومشروع ذا لاين، إلى جانب مشروعات أخرى وسط المدينة لعدد من المدن، إضافة إلى المدن الثقافية والترفيهية، وهي مشروعات إبداعية غير مكررة، وتصنع في مجملها بصمة تاريخية ثقافية اجتماعية، ومقومات سياحية كبرى في الوطن لتقدم خيارات متنوعة وفق مستهدفات الرؤية اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، وتسهم في تعزيز وحماية تاريخ التراث السعودي الحضاري، لتنعكس على جودة حياة المواطن.

العلا


متحف حي ووجهة عالمية للسياحة

برنامج للابتعاث الدولي

منتجع شرعان وحماية الطبيعة

الصندوق العالمي لحماية النمر العربي

مليون زائر بحلول عام 2035

120 ملياراً مساهمة في الناتج المحلي

38 ألف فرصة عمل

الدرعية

الحفاظ على الموقع التاريخي في حي الطريف

5 فئات أصول تطويرية

19 منتجعاً وفندقاً

3000 غرفة فندقية

5 متاحف

القدية

وجهة عالمية بارزة للترفيه والرياضة والفنون

قرية متعددة الاستخدامات

منطقة للحركة والتشويق

منطقة بيئية

مجمع للغولف

أمالا

وجهة سفر راقية وفائقة الفخامة

مشروع تربل باي

الساحل

الجزيرة

4155 مساحات خضراء

صفر انبعاثات كربونية

3000 مفتاح فندقي

900 مسكن

نيوم

حلم جريء للابتكار في الأعمال والمعيشة والاستدامة

تنمية للاقتصاد السعودي وتنويع مصادره

380 ألف فرصة عمل

180 ملياراً إسهام في الناتج المحلي

100 % نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة

450 كيلومتراً طول الساحل

البحر

يجري تطويره حول أحد كنوز الطبيعة الخفية في العالم

على مساحة 28 ألف كلم2 من الأراضي والبحيرات

أرخبيل يحتوي على أكثر من 90 جزيرة

منتجع عالمي المستوى واستغلال الثروات غير المستغلة

200 كيلو من السواحل النقية

75 % من الجزر محمية بيئياً

مركز لإدارة المخلفات الصلبة