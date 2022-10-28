أعاد اعتماد مجلس الوزراء لتنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن صياغة مفاهيم التنمية الحضارية في أنحاء المملكة وفقاً لاستراتيجات حديثة تحقق التوجهات المستقبلية لجودة الحياة وأنسنة المدن بما يحقق تطلعات المواطنين ويتناسب ورؤية 2030. ومنح التنظيم الصادر في 22/‏ 05/‏ 2018، هيئات تطوير المناطق والمدن 14 اختصاصاً ومهمة تستهدف في مجملها التطوير الشامل للمناطق في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية. وشمل التنظيم 47 مادة حددت آليات العمل والمسؤوليات المختلفة لكل هيئة وفقاً لموقعها وبما يتناسب مع مميزاتها السياحية والتاريخية والأثرية.الهيئة الملكية لمدينة الرياض.الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر.هيئة تطوير جدة.هيئة تطوير المنطقة الشرقية.هيئة تطوير بوابة الدرعية.الهيئة الملكية لمحافظة العلا.هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.هيئة تطوير الطائف.هيئة تطوير منطقة عسير.هيئة تطوير الأحساء.مكتب استراتيجي لتطوير منطقة الباحة.مكتب استراتيجي لتطوير منطقة الجوف.مكتب استراتيجي لتطوير منطقة جازان.